"Мы шокированы": В Ирландии украинским беженцам дали сутки на выселение

Украинским беженцам, проживающим в пункте временного размещения в Ирландии, дали сутки на выселение. По информации обозревателя телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт, данная новость повергла их в шок.

Она рассказала, что речь идёт о пункте в городе Голуэй, где проживало около 40 украинских беженцев. Ранее на этом месте был монастырь, по позже его переделали для размещения граждан. На днях их уведомили о необходимости выселиться и дали на сборы 24 часа.

Новость совсем не обрадовала беженцев. Они признались, что были рады жить именно в этом месте, где созданы комфортные условия для проживания. Переселить их планируют в населённые пункты, расположенные в 100 км от города.

"Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — сказала одна из беженок.

Руководство пункта размещения объяснило решение о выселении "вопросами к пожарной безопасности". По их словам, в здании будет проводиться реконструкция.