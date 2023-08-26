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26 августа, 06:30

Автобус с украинцами столкнулся с польской фурой в Италии

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Триесте, пострадали 15 человек

<p>Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/vigilidelfuoco/status/1695156466162769932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vigilidelfuoco</a></p>

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / vigilidelfuoco

15 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, где находились украинские туристы, и польской фурой на северо-востоке Италии. Об этом сообщает местное издание il Piccolo.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / Telefriuli1

По его данным, всё произошло в пятницу вечером под Триестом на скоростной автотрассе А4. Там пассажирский автобус, где находились возвращавшиеся домой украинские туристы, столкнулся с польской фурой. Уточняется, что среди пассажиров автобуса были дети.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / vigilidelfuoco

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / vigilidelfuoco

В общей сложности пострадали 15 человек, трое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В результате столкновения трасса в сторону Триеста оказалась перекрыта на несколько часов. К спасательной операции привлекались два медицинских вертолёта.

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Николь Вербер
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