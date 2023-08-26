Автобус с украинцами столкнулся с польской фурой в Италии
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Триесте, пострадали 15 человек
15 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, где находились украинские туристы, и польской фурой на северо-востоке Италии. Об этом сообщает местное издание il Piccolo.
Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / Telefriuli1
По его данным, всё произошло в пятницу вечером под Триестом на скоростной автотрассе А4. Там пассажирский автобус, где находились возвращавшиеся домой украинские туристы, столкнулся с польской фурой. Уточняется, что среди пассажиров автобуса были дети.
В общей сложности пострадали 15 человек, трое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В результате столкновения трасса в сторону Триеста оказалась перекрыта на несколько часов. К спасательной операции привлекались два медицинских вертолёта.
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