Автобус с украинцами столкнулся с польской фурой в Италии

15 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, где находились украинские туристы, и польской фурой на северо-востоке Италии. Об этом сообщает местное издание il Piccolo.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / Telefriuli1

По его данным, всё произошло в пятницу вечером под Триестом на скоростной автотрассе А4. Там пассажирский автобус, где находились возвращавшиеся домой украинские туристы, столкнулся с польской фурой. Уточняется, что среди пассажиров автобуса были дети.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии. Видео © Twitter / vigilidelfuoco

В общей сложности пострадали 15 человек, трое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В результате столкновения трасса в сторону Триеста оказалась перекрыта на несколько часов. К спасательной операции привлекались два медицинских вертолёта.