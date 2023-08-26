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26 августа, 04:24

Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

<p>Опрокинувшийся в Якутии вахтовый автобус. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd14/6241" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД14 </a></p>

Опрокинувшийся в Якутии вахтовый автобус. Обложка © t.me / ГИБДД14

В Нерюнгринском районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся вахтовый автобус "Урал", водитель погиб. Об этом информирует республиканская прокуратура в телеграм-канале.

Находившийся за рулём мужчина не справился с управлением. Травмы получили восемь пассажиров, они доставлены в учреждение здравоохранения. Надзорное ведомство проводит проверку.

В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

А ранее в Губинском районе Азербайджана у границы с Россией произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате пострадало 19 человек, в том числе четверо детей.

Лариса Сафронова
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  • Саха (Якутия), Республика

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