Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии
Опрокинувшийся в Якутии вахтовый автобус. Обложка © t.me / ГИБДД14
В Нерюнгринском районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся вахтовый автобус "Урал", водитель погиб. Об этом информирует республиканская прокуратура в телеграм-канале.
Находившийся за рулём мужчина не справился с управлением. Травмы получили восемь пассажиров, они доставлены в учреждение здравоохранения. Надзорное ведомство проводит проверку.
А ранее в Губинском районе Азербайджана у границы с Россией произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате пострадало 19 человек, в том числе четверо детей.