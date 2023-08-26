Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся вахтовый автобус "Урал", водитель погиб. Об этом информирует республиканская прокуратура в телеграм-канале.

Находившийся за рулём мужчина не справился с управлением. Травмы получили восемь пассажиров, они доставлены в учреждение здравоохранения. Надзорное ведомство проводит проверку.