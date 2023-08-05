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5 августа, 18:01

В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

BFM: В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, 11 человек пострадали

<p>В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Nice_Matin/status/1687825066661183488/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687825066661183488%7Ctwgr%5E8e2be79f430777b3d4c7bd7e50530fcd57567ed6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://www.sudouest.fr/france/nice-le-petit-train-qui-traverse-la-ville-se-renverse-des-blesses-legers-16181728.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nice_Matin</a></p>

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда. Обложка © Twitter / Nice_Matin

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, в результате чего 11 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал BFM.

"Туристический поезд, курсирующий по городу, перевернулся в субботу днём ​​на Английской набережной. По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", — говорится в публикации.

По данным журналистов, большая часть пострадавших отделалась ушибами, а три человека, включая одного ребёнка, были госпитализированы. Что стало причиной случившегося — пока неясно.

В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

Ранее Лайф сообщал, что во французском Лилле эвакуировали вокзал из-за сообщения о террористе в одном из поездов. До этого в полицию поступил звонок, в котором сообщили, что преступник якобы едет из Парижа.

Наталья Исакова
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