В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов
BFM: В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, 11 человек пострадали
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда. Обложка © Twitter / Nice_Matin
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, в результате чего 11 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал BFM.
"Туристический поезд, курсирующий по городу, перевернулся в субботу днём на Английской набережной. По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", — говорится в публикации.
По данным журналистов, большая часть пострадавших отделалась ушибами, а три человека, включая одного ребёнка, были госпитализированы. Что стало причиной случившегося — пока неясно.
Ранее Лайф сообщал, что во французском Лилле эвакуировали вокзал из-за сообщения о террористе в одном из поездов. До этого в полицию поступил звонок, в котором сообщили, что преступник якобы едет из Парижа.