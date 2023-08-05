В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, в результате чего 11 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал BFM.

"Туристический поезд, курсирующий по городу, перевернулся в субботу днём ​​на Английской набережной. По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", — говорится в публикации.

По данным журналистов, большая часть пострадавших отделалась ушибами, а три человека, включая одного ребёнка, были госпитализированы. Что стало причиной случившегося — пока неясно.