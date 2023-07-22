В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

В американском штате Монтана в районе Гавра сошёл с рельсов товарный поезд. Об этом сообщила газета Havre Daily News.

Грузовой поезд сошёл с рельсов в американском штате Монтана. Видео © Twitter / Insider Times

Опрокинулось 11 из 25 вагонов. В одном из них находился растворитель для краски, но утечки удалось избежать. О пострадавших информации нет. На месте работают специалисты, расследуется причина крушения. Предварительно, железная дорога будет вновь открыта к вечеру субботы.