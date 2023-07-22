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22 июля, 03:55

В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

Havre Daily News: Грузовой поезд сошёл с рельсов в американском штате Монтана

В американском штате Монтана в районе Гавра сошёл с рельсов товарный поезд. Об этом сообщила газета Havre Daily News.

Грузовой поезд сошёл с рельсов в американском штате Монтана. Видео © Twitter / Insider Times

Опрокинулось 11 из 25 вагонов. В одном из них находился растворитель для краски, но утечки удалось избежать. О пострадавших информации нет. На месте работают специалисты, расследуется причина крушения. Предварительно, железная дорога будет вновь открыта к вечеру субботы.

В США в реку упали вагоны с пивом

В США в реку упали вагоны с пивом

А ранее в штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. По данным Управления рыбных, лесных ресурсов и парков штата, мост под составом не выдержал тяжести и рухнул.

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Кадр из видео Twitter / Insider Times

Лариса Сафронова
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