В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд
Havre Daily News: Грузовой поезд сошёл с рельсов в американском штате Монтана
В американском штате Монтана в районе Гавра сошёл с рельсов товарный поезд. Об этом сообщила газета Havre Daily News.
Грузовой поезд сошёл с рельсов в американском штате Монтана. Видео © Twitter / Insider Times
Опрокинулось 11 из 25 вагонов. В одном из них находился растворитель для краски, но утечки удалось избежать. О пострадавших информации нет. На месте работают специалисты, расследуется причина крушения. Предварительно, железная дорога будет вновь открыта к вечеру субботы.
А ранее в штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. По данным Управления рыбных, лесных ресурсов и парков штата, мост под составом не выдержал тяжести и рухнул.
Кадр из видео Twitter / Insider Times