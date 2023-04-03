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3 апреля, 00:02

В США в реку упали вагоны с пивом

NBC: В штате Монтана 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

<p>В штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. Обложка © Nbcmontana / <a href="https://nbcmontana.com/news/local/gallery/train-derailment-near-quinns?photo=6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daffney Clairmont</a></p>

В штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. Обложка © Nbcmontana / Daffney Clairmont

В США в штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов, гружённых пивом, передаёт местный филиал телесети NBC. Никто не пострадал, да и окружающей среде ничего не угрожает.

"С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", — передаёт NBC Montana.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подчеркнул в "Твиттере", что он знает о произошедшем и готов "мобилизовать ресурсы штата". Опасных веществ состав не перевозил. Причина происшествия устанавливается.

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Ранее в штате Северная Дакота также случилась авария на железной дороге: грузовой поезд корпорации Canadian Pacific, перевозивший нефтепродукты для производства асфальта, сошёл с рельсов. Ситуация усугубилась, так как произошла утечка опасных веществ.

Анатолий Симоненко
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