В США в реку упали вагоны с пивом
NBC: В штате Монтана 25 вагонов с пивом сошли с рельсов
В штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. Обложка © Nbcmontana / Daffney Clairmont
В США в штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов, гружённых пивом, передаёт местный филиал телесети NBC. Никто не пострадал, да и окружающей среде ничего не угрожает.
"С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", — передаёт NBC Montana.
Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подчеркнул в "Твиттере", что он знает о произошедшем и готов "мобилизовать ресурсы штата". Опасных веществ состав не перевозил. Причина происшествия устанавливается.
Ранее в штате Северная Дакота также случилась авария на железной дороге: грузовой поезд корпорации Canadian Pacific, перевозивший нефтепродукты для производства асфальта, сошёл с рельсов. Ситуация усугубилась, так как произошла утечка опасных веществ.