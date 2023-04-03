В США в реку упали вагоны с пивом

В США в штате Монтана с рельсов сошли 25 вагонов, гружённых пивом, передаёт местный филиал телесети NBC. Никто не пострадал, да и окружающей среде ничего не угрожает.

"С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", — передаёт NBC Montana.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подчеркнул в "Твиттере", что он знает о произошедшем и готов "мобилизовать ресурсы штата". Опасных веществ состав не перевозил. Причина происшествия устанавливается.