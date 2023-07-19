Во французском Лилле вывели людей из вокзала из-за "террориста в поезде"

На вокзале во французском городе Лилль полицейские проводят эвакуацию из-за сообщения о предполагаемом террористе в одном из поездов. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

До этого в полицию поступил звонок, в котором сообщили о террористе в поезде маршрута Париж – Лилль. Всех сотрудников вокзала и пассажиров вывели с его территории. Подъезды к объекту перекрыли.