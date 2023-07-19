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19 июля, 10:58

Во французском Лилле вывели людей из вокзала из-за "террориста в поезде"

AFP: В Лилле эвакуировали вокзал из-за сообщения о террористе в одном из поездов

На вокзале во французском городе Лилль полицейские проводят эвакуацию из-за сообщения о предполагаемом террористе в одном из поездов. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

До этого в полицию поступил звонок, в котором сообщили о террористе в поезде маршрута Париж – Лилль. Всех сотрудников вокзала и пассажиров вывели с его территории. Подъезды к объекту перекрыли.

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Напомним, что ранее во Франции вспыхнули массовые беспорядки. Это случилось после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро.

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Wikipedia / Смок Вавельский

Илья Суриков
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