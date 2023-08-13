Почти 20 человек пострадали в перевернувшемся автобусе у границы Азербайджана и России

В Губинском районе Азербайджана у границы с Россией произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате пострадало 19 человек, сообщили в пресс-службе МВД соседней республики.

"Перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошёл с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы", — сказано в сообщении МВД.