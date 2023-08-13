Почти 20 человек пострадали в перевернувшемся автобусе у границы Азербайджана и России
На севере Азербайджана у границы с РФ опрокинулся автобус, пострадало 19 человек
ДТП в Губинском районе Азербайджана. Фото © report.az
В Губинском районе Азербайджана у границы с Россией произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате пострадало 19 человек, сообщили в пресс-службе МВД соседней республики.
"Перевернулся пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошёл с дороги и перевернулся. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы", — сказано в сообщении МВД.
Всего в момент ЧП в транспорте было 22 человека. Среди 19 пострадавших четверо детей, уточнили в ведомстве. Полиция уже начала расследование в связи с ДТП.
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