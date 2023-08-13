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12 августа, 22:17

В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся

<p>В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Обложка © VK / <a href="https://sun9-20.userapi.com/impg/1HLg1p39e5PASajSgPKRhUZOdGJwSrf9tz7h_w/2x3DbFcGkog.jpg?size=1169x520&quality=95&sign=506e539aa550d775afa4d8d41c8b2491&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NewsOboz</a></p>

В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Обложка © VK / NewsOboz

В Москве на Кутузовском проспекте около дома № 27 автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Об этом сообщает SHOT.

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, очевидцы рассказали о звуках взрывов. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. В столичном Дептрансе сообщили, что движение в результате инцидента не затруднено.

На Кубани дорогу засыпало раками после ДТП с грузовиком

На Кубани дорогу засыпало раками после ДТП с грузовиком

Ранее на трассе Мелитополь – Бердянск произошло серьёзное ДТП с возгоранием, из-за чего временно перекрыто движение. По словам председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, там столкнулись "Урал" и КамАЗ.

Анатолий Симоненко
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