В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся

В Москве на Кутузовском проспекте около дома № 27 автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Об этом сообщает SHOT.

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, очевидцы рассказали о звуках взрывов. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. В столичном Дептрансе сообщили, что движение в результате инцидента не затруднено.