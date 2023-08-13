В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся
В Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Обложка © VK / NewsOboz
В Москве на Кутузовском проспекте около дома № 27 автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Об этом сообщает SHOT.
В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, очевидцы рассказали о звуках взрывов. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. В столичном Дептрансе сообщили, что движение в результате инцидента не затруднено.
Ранее на трассе Мелитополь – Бердянск произошло серьёзное ДТП с возгоранием, из-за чего временно перекрыто движение. По словам председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, там столкнулись "Урал" и КамАЗ.