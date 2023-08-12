На Кубани дорогу засыпало раками после ДТП с грузовиком
В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор, пострадала девочка
В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор, в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Об этом заявили в региональном главке МВД.
В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Фото © Telegram / 23 МВД
"Сегодня на ФАД "Дон" в сторону Джубги в районе парка "Олимп" грузовой Hyundai, перевозивший в кузове живых раков, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным экскаватором. После водитель Volkswagen Amarok, ехавший за грузовиком, врезался в него сзади", — отметили в ведомстве.
Пострадавшая — пассажирка грузовика. Её доставили в реанимацию больницы в Геленджике с переломом ключицы. Угрозы её жизни нет.
Ранее Лайф писал, что в Сочи водитель внедорожника врезался в скалу. В результате девять туристов пострадали, среди них были ребёнок и беременная.