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12 августа, 17:24

На Кубани дорогу засыпало раками после ДТП с грузовиком

В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор, пострадала девочка

<p>В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_23/3577?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор, в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Об этом заявили в региональном главке МВД.

В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Фото © Telegram / 23 МВД

В Краснодарском крае грузовик с раками влетел в экскаватор. Фото © Telegram / 23 МВД

"Сегодня на ФАД "Дон" в сторону Джубги в районе парка "Олимп" грузовой Hyundai, перевозивший в кузове живых раков, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным экскаватором. После водитель Volkswagen Amarok, ехавший за грузовиком, врезался в него сзади", — отметили в ведомстве.

Пострадавшая — пассажирка грузовика. Её доставили в реанимацию больницы в Геленджике с переломом ключицы. Угрозы её жизни нет.

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Никита Осипов
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