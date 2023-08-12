Из-за огненной аварии временно перекрыли дорогу Мелитополь – Бердянск
Рогов: На трассе Мелитополь – Бердянск временно перекрыто движение из-за ДТП
На трассе Мелитополь – Бердянск произошло серьёзное ДТП с возгоранием, из-за чего временно перекрыто движение. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На трассе Мелитополь – Бердянск произошло ДТП. Видео © Telegram / Инцидент
"Участок сухопутного коридора на трассе Мелитополь – Бердянск временно перекрыт. На трассе в Приазовском районе в пяти километрах от села Владимировка в сторону Приазовского произошло ДТП с участием автомобилей "Урал" и КамАЗ", — написал он в телеграм-канале.
Схема объезда участка трассы в районе села Владимировка. Фото © Telegram / Владимир Рогов
В результате загорелся бензовоз. На месте работают экстренные службы. Также Рогов опубликовал схему объезда участка трассы в районе села Владимировка. По его словам, время в пути в таком случае увеличится на 40 минут.
"Варианты объезда: Нововасильевка – село Фёдоровка – село Владимировка; село Гамовка – село Шевченко – село Ботиево", — добавил Рогов.
Ранее Лайф писал, что около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон. Напомним, что 12 августа на Крымском мосту дважды перекрывали движение. Оба раза это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Ситуация повторилась. Вновь была сбита ракета, и опять это был переделанный реактивный снаряд советского комплекса ПВО С-200. К настоящему моменту движение по Крымскому мосту возобновили после второй атаки ВСУ.
Telegram / Инцидент