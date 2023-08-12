Из-за огненной аварии временно перекрыли дорогу Мелитополь – Бердянск

На трассе Мелитополь – Бердянск произошло серьёзное ДТП с возгоранием, из-за чего временно перекрыто движение. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

На трассе Мелитополь – Бердянск произошло ДТП. Видео © Telegram / Инцидент

"Участок сухопутного коридора на трассе Мелитополь – Бердянск временно перекрыт. На трассе в Приазовском районе в пяти километрах от села Владимировка в сторону Приазовского произошло ДТП с участием автомобилей "Урал" и КамАЗ", — написал он в телеграм-канале.

Схема объезда участка трассы в районе села Владимировка. Фото © Telegram / Владимир Рогов

В результате загорелся бензовоз. На месте работают экстренные службы. Также Рогов опубликовал схему объезда участка трассы в районе села Владимировка. По его словам, время в пути в таком случае увеличится на 40 минут.