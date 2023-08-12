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12 августа, 15:25

Сухогруз "Тверской берег" загорелся у причала в Архангельске

В Архангельске на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" начался пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Как отметили в ведомстве, прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в трюме на нижней палубе судна.

"Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют", — говорится в пресс-релизе.

  • Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
    Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
  • Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
    Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
  • Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
    Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
  • Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск
    Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск

Кадр с места пожара на грузовом судне "Терский берег". Фото © Telegram / МЧС Архангельск

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Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2. Борьбу с огнём ведут 45 человек, которые используют 12 единиц техники. В настоящее время доступ кислорода к очагу возгорания перекрыт, спасатели готовятся применить пенную атаку.

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Обложка ©

Telegram / МЧС Архангельск

Наталья Исакова
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