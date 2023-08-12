Сухогруз "Тверской берег" загорелся у причала в Архангельске

В Архангельске на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" начался пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Как отметили в ведомстве, прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в трюме на нижней палубе судна.