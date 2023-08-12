Сухогруз "Тверской берег" загорелся у причала в Архангельске
В Архангельске на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" начался пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Как отметили в ведомстве, прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в трюме на нижней палубе судна.
"Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют", — говорится в пресс-релизе.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2. Борьбу с огнём ведут 45 человек, которые используют 12 единиц техники. В настоящее время доступ кислорода к очагу возгорания перекрыт, спасатели готовятся применить пенную атаку.
Ранее в Петербурге произошёл пожар на девятиметровом катере "Казанова" на набережной Мойки. Через 24 минуты пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.
Telegram / МЧС Архангельск