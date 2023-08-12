В Назрани пожар охватил станцию техобслуживания и автомагазины
В Назрани пожар охватил 340 квадратных метров в здании, где находятся станция технического обслуживания и автомагазины. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.
Спасатели тушат пожар в Назрани. Видео © Telegram / МЧС Республики Ингушетия
"Огнеборцы совместно со спасателями отряда "Эрзи" ликвидируют пожар по улице Муталиева. Огонь охватил несколько этажей на площади 340 квадратных метров. Горят техстанция и автомагазины", — говорится в сообщении.
В 15:30 открытое горение было ликвидировано. В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет, и пообещали раскрыть подробности происшествия позже.
Ранее в Петербурге произошёл пожар на девятиметровом катере "Казанова" на набережной Мойки. Через 24 минуты пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.
Telegram / МЧС Республики Ингушетия