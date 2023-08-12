В Назрани пожар охватил станцию техобслуживания и автомагазины

В Назрани пожар охватил 340 квадратных метров в здании, где находятся станция технического обслуживания и автомагазины. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Спасатели тушат пожар в Назрани. Видео © Telegram / МЧС Республики Ингушетия

"Огнеборцы совместно со спасателями отряда "Эрзи" ликвидируют пожар по улице Муталиева. Огонь охватил несколько этажей на площади 340 квадратных метров. Горят техстанция и автомагазины", — говорится в сообщении.