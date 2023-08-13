Лайф публикует видео последствий смертельного огненного ДТП с люксовым BMW в Москве
Лайф публикует видео последствий ДТП на Кутузовском проспекте с двумя погибшими
Последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Обложка © LIFE
Лайф публикует видео последствий аварии на Кутузовском проспекте, где автомобиль BMW M8 врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП, как стало известно ранее, погибли два человека — 21-летние водитель и пассажир.
Последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © LIFE
На кадрах видно, что автомобиль со смятым капотом стоит, уперевшись в бордюр. Рядом с ним пена, оставшаяся после тушения возгорания. Рядом на дороге стоят автомобили сотрудников полиции.
Напомним, в Москве на Кутузовском проспекте около дома № 27 автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Момент столкновения попал на видео.