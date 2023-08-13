Регион

Уведомления отключены

12 августа, 23:41

Лайф публикует видео последствий смертельного огненного ДТП с люксовым BMW в Москве

Лайф публикует видео последствий ДТП на Кутузовском проспекте с двумя погибшими

<p>Последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Обложка © LIFE</p>

Последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Обложка © LIFE

Лайф публикует видео последствий аварии на Кутузовском проспекте, где автомобиль BMW M8 врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП, как стало известно ранее, погибли два человека — 21-летние водитель и пассажир.

Последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © LIFE

На кадрах видно, что автомобиль со смятым капотом стоит, уперевшись в бордюр. Рядом с ним пена, оставшаяся после тушения возгорания. Рядом на дороге стоят автомобили сотрудников полиции.

На Урале уснувший водитель устроил жуткую смертельную аварию

На Урале уснувший водитель устроил жуткую смертельную аварию

Напомним, в Москве на Кутузовском проспекте около дома № 27 автомобиль врезался в мачту городского освещения и загорелся. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Момент столкновения попал на видео.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров