На Урале уснувший водитель устроил жуткую смертельную аварию

В Первоуральске два пассажира автомобиля Honda Fit, один из которых — ребёнок, погибли после столкновения с минивэном Mazda MPV. Девять человек пострадали. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась сегодня около 13 часов по московскому времени.

В Свердловской области две машины столкнулись лоб в лоб. Видео © Telegram / ГИБДД Свердловской области

"Дорожный инцидент произошёл на пятом километре подъездной дороги к Первоуральску. Водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулём, вследствие чего потерял управление за автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Mazda", — отметили в ведомстве.

Пострадавшие, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу. За рулём Honda Fit был мужчина 1988 года рождения. В ГИБДД отметили, что в машине находилось шесть человек, что является нарушением. В Mazda MPV семья ехала на отдых, там было в том числе трое детей.