На Урале уснувший водитель устроил жуткую смертельную аварию
В Свердловской области два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей
В Первоуральске два пассажира автомобиля Honda Fit, один из которых — ребёнок, погибли после столкновения с минивэном Mazda MPV. Девять человек пострадали. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась сегодня около 13 часов по московскому времени.
В Свердловской области две машины столкнулись лоб в лоб. Видео © Telegram / ГИБДД Свердловской области
"Дорожный инцидент произошёл на пятом километре подъездной дороги к Первоуральску. Водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулём, вследствие чего потерял управление за автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Mazda", — отметили в ведомстве.
Пострадавшие, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу. За рулём Honda Fit был мужчина 1988 года рождения. В ГИБДД отметили, что в машине находилось шесть человек, что является нарушением. В Mazda MPV семья ехала на отдых, там было в том числе трое детей.
Ранее Лайф писал, что на въезде в Пятигорск водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в результате ДТП. Пострадали два человека — водитель и пассажир иномарки.
Telegram / ГИБДД Свердловской области