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30 июля, 14:47

В Москве школьница попала в больницу после того, как её на велосипеде сбил курьер

Прокуратура: Курьер на электровелосипеде сбил в Москве 13-летнюю школьницу

<p>Место, где курьер сбил девочку. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место, где курьер сбил девочку. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на улице 15-й Парковой 24-летний курьер на электровелосипеде сбил школьницу. Пострадавшую госпитализировали, сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, двигался в зоне действия дорожного знака "Жилая зона" во дворе дома..., где совершил наезд на 13-летнюю девочку", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего правоохранители уже начали устанавливать обстоятельства инцидента. Прокуратура контролирует ход проверки.

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Светлана Оперук
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