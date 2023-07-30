В Москве школьница попала в больницу после того, как её на велосипеде сбил курьер

В Москве на улице 15-й Парковой 24-летний курьер на электровелосипеде сбил школьницу. Пострадавшую госпитализировали, сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, двигался в зоне действия дорожного знака "Жилая зона" во дворе дома..., где совершил наезд на 13-летнюю девочку", — говорится в сообщении.

Ранее шестеро детей попали в больницу после ДТП под Петербургом. В Приозёрском районе пассажирская "газель" столкнулась с фурой, в результате чего в первой машине лопнули стёкла, которые полетели в несовершеннолетних.