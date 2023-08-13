Появился момент огненного ДТП с BMW в Москве, ставшего смертельным для двух человек

Московский Дептранс опубликовал момент ДТП с автомобилем BMW M8 на Кутузовском проспекте. В результате инцидента погибли водитель и пассажир, сообщает ГУ МВД по столице.

Момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли два человека. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

"По предварительным данным, сегодня в 00:26 на Кутузовском проспекте водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир от полученных травм скончались", — приводит слова представителя управления РИА "Новости".

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как сообщает Mash, водителю и пассажиру было по 21 году.