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12 августа, 22:32

Появился момент огненного ДТП с BMW в Москве, ставшего смертельным для двух человек

Дептранс Москвы опубликовал момент ДТП на Кутузовском, где погибли два человека

Московский Дептранс опубликовал момент ДТП с автомобилем BMW M8 на Кутузовском проспекте. В результате инцидента погибли водитель и пассажир, сообщает ГУ МВД по столице.

Момент ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли два человека. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

"По предварительным данным, сегодня в 00:26 на Кутузовском проспекте водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир от полученных травм скончались", — приводит слова представителя управления РИА "Новости".

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как сообщает Mash, водителю и пассажиру было по 21 году.

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Напомним, ранее Лайф публиковал видео последствий ДТП. По словам очевидцев, после столкновения машины с мачтой произошли взрывы.

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VK / NewsOboz

Никита Никонов
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