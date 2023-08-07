ДТП будущего: BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити"

Автомобиль BMW сбил летящий беспилотник неподалёку от "Москвы-Сити". Необычное ДТП произошло в ночь на 7 августа в Шмитовском проезде. SHOT публикует видео с моментом аварии.

По данным телеграм-канала, водитель иномарки сам вызвал полицию. Сотрудники осмотрели коптер: это был DJI Mavic Pro, предназначенный для профессиональной видеосъёмки. Автомобиль "отделался" царапиной на бампере.

Кстати, ранее в Минтрансе рассказали, что в населённых пунктах России появятся специально отведённые места, где можно будет запускать любительские беспилотники. Также с 1 сентября этого года и 1 марта 2024-го будут значительно упрощены правила использования любительских коптеров, применяемых в сельскохозяйственной сфере.