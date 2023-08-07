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7 августа, 10:54

ДТП будущего: BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити"

SHOT: BMW сбил летящий беспилотник в Москве

<p>BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити". Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55249" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити". Фото © SHOT

Автомобиль BMW сбил летящий беспилотник неподалёку от "Москвы-Сити". Необычное ДТП произошло в ночь на 7 августа в Шмитовском проезде. SHOT публикует видео с моментом аварии.

BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити". Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, водитель иномарки сам вызвал полицию. Сотрудники осмотрели коптер: это был DJI Mavic Pro, предназначенный для профессиональной видеосъёмки. Автомобиль "отделался" царапиной на бампере.

Сейчас оперативники ищут владельца дрона.

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Кстати, ранее в Минтрансе рассказали, что в населённых пунктах России появятся специально отведённые места, где можно будет запускать любительские беспилотники. Также с 1 сентября этого года и 1 марта 2024-го будут значительно упрощены правила использования любительских коптеров, применяемых в сельскохозяйственной сфере.

Александра Вишнякова
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