В Минтрансе рассказали, где разрешат запускать любительские беспилотники

В городах и других населённых пунктах России появятся специально отведённые места, где можно будет запускать любительские беспилотники. Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населённом пункте. При желании местных администраций они будут обращаться в Минтранс. Мы будем устанавливать определённые зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", — сказал он, выступая на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023", который проходит в Новосибирске.

Чалик добавил, что с 1 сентября этого года и с 1 марта 2024-го будут значительно упрощены правила использования любительских коптеров, применяемых в сельскохозяйственной сфере.