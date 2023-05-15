Россияне в 20 раз чаще стали покупать дроны, несмотря на запреты полётов

В первые три месяца 2023 года продажи беспилотников на российских маркетплейсах выросли в 15–20 раз. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

По подсчётам экспертов, на Wildberries продажи дронов выросли в 20 раз год к году — до 26,7 тысячи штук. На Ozon было реализовано 17,6 тысячи квадрокоптеров, что в 15 раз больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries до 88 миллионов рублей, на Ozon до 57 миллионов.

Наибольшим спросом пользуются модели для детей и любительской съёмки, сообщают аналитики. Средний чек составил 3,4 тысячи рублей на Wildberries и 5 тысяч рублей на Ozon. Также стоит отметить, что число активных продавцов дронов увеличилось за год на Wildberries на 392% (до 521), на Ozon на 556% (до 971).

Исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев считает, что столь значительный рост продаж беспилотников связан с популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте СВО.

"То, о чём часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание", — поясняет эксперт.

Напомним, что ограничения на полёты беспилотников действуют почти в 50 регионах России. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет, если был причинён тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть.