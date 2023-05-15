Россияне в 20 раз чаще стали покупать дроны, несмотря на запреты полётов
"Коммерсант": Продажи беспилотников на маркетплейсах в РФ выросли в 15–20 раз
В первые три месяца 2023 года продажи беспилотников на российских маркетплейсах выросли в 15–20 раз. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.
По подсчётам экспертов, на Wildberries продажи дронов выросли в 20 раз год к году — до 26,7 тысячи штук. На Ozon было реализовано 17,6 тысячи квадрокоптеров, что в 15 раз больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries до 88 миллионов рублей, на Ozon до 57 миллионов.
Наибольшим спросом пользуются модели для детей и любительской съёмки, сообщают аналитики. Средний чек составил 3,4 тысячи рублей на Wildberries и 5 тысяч рублей на Ozon. Также стоит отметить, что число активных продавцов дронов увеличилось за год на Wildberries на 392% (до 521), на Ozon на 556% (до 971).
Исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев считает, что столь значительный рост продаж беспилотников связан с популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте СВО.
"То, о чём часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание", — поясняет эксперт.
Напомним, что ограничения на полёты беспилотников действуют почти в 50 регионах России. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет, если был причинён тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть.
Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил Минтрансу и Росавиации ввести полный запрет на полёты беспилотников всех типов. Парламентарий напомнил о важности принятия законопроекта, наделяющего силовые структуры правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.
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