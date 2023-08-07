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7 августа, 06:25

Лайф публикует фото украинского дрона, подавленного РЭБ в Курской области

SHOT: Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в селе Кондратовка Курской области

<p>Нейтрализованный в Курской области беспилотник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Нейтрализованный в Курской области беспилотник. Обложка © SHOT

Силы РЭБ посадили украинский беспилотник в селе Кондратовка Беловского района Курской области. Как пишет SHOT, дрон нейтрализовали накануне. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

  • Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
    Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
  • Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
    Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
  • Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
    Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
  • Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT
    Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT

Нейтрализованный в селе Кондратовка Курской области беспилотник. Фото © SHOT

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Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушений нет. Лайф показывал кадры его уничтожения.

Матвей Константинов
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