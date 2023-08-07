Лайф публикует фото украинского дрона, подавленного РЭБ в Курской области
SHOT: Силы РЭБ подавили беспилотник ВСУ в селе Кондратовка Курской области
Нейтрализованный в Курской области беспилотник. Обложка © SHOT
Силы РЭБ посадили украинский беспилотник в селе Кондратовка Беловского района Курской области. Как пишет SHOT, дрон нейтрализовали накануне. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушений нет. Лайф показывал кадры его уничтожения.