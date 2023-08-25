Под Красноярском три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / "МВД 24"
Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе в Манском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла на 885-м километре автодороги Р255 "Сибирь".
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки", — говорится в опубликованном сообщении.
На данный момент устанавливаются личности погибших, среди них есть один несовершеннолетний. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
Другое страшное ДТП произошло вчера в Калуге, где неадекватный водитель въехал в людей. Пострадало десять человек, некоторые были госпитализированы, один — в реанимацию. Двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава России. Согласно выводам экспертизы, в крови виновника аварии были наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сам лихач находится в больнице под конвоем.