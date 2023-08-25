Под Красноярском три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком

Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе в Манском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла на 885-м километре автодороги Р255 "Сибирь".

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки", — говорится в опубликованном сообщении.

На данный момент устанавливаются личности погибших, среди них есть один несовершеннолетний. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"