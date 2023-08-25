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25 августа, 18:45

Под Красноярском три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

<p>Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Обложка © <a href="https://t.me/mvd_24/6566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "МВД 24"</p>

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / "МВД 24"

Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе в Манском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла на 885-м километре автодороги Р255 "Сибирь".

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки", говорится в опубликованном сообщении.

На данный момент устанавливаются личности погибших, среди них есть один несовершеннолетний. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Место смертельного ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Другое страшное ДТП произошло вчера в Калуге, где неадекватный водитель въехал в людей. Пострадало десять человек, некоторые были госпитализированы, один — в реанимацию. Двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава России. Согласно выводам экспертизы, в крови виновника аварии были наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сам лихач находится в больнице под конвоем.

Матвей Константинов
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