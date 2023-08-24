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24 августа, 20:31

Сбивший людей в центре Калуги водитель находится в больнице под конвоем

СК РФ: Водитель, сбивший людей в центре Калуги, находится в больнице под конвоем

Виновник аварии в центре Калуги находится в лечебном учреждении под конвоем. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, протаранивший толпу водитель признался в содеянном, но факт употребления запрещённых веществ он отрицает.

"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", — сказано в сообщении.

Сейчас водитель находится в медицинском учреждении под конвоем. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

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Лайф напоминает, что авария произошла днём 24 августа: в центре Калуги пьяный водитель протаранил толпу. Несколько человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в реанимации. В крови сбившего людей лихача нашли наркотики.

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t.me / Следком

Оксана Попова
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