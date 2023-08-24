Сбивший людей в центре Калуги водитель находится в больнице под конвоем

Виновник аварии в центре Калуги находится в лечебном учреждении под конвоем. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, протаранивший толпу водитель признался в содеянном, но факт употребления запрещённых веществ он отрицает.

"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", — сказано в сообщении.