Сбивший людей в центре Калуги водитель находится в больнице под конвоем
СК РФ: Водитель, сбивший людей в центре Калуги, находится в больнице под конвоем
Виновник аварии в центре Калуги находится в лечебном учреждении под конвоем. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, протаранивший толпу водитель признался в содеянном, но факт употребления запрещённых веществ он отрицает.
"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", — сказано в сообщении.
Сейчас водитель находится в медицинском учреждении под конвоем. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
Лайф напоминает, что авария произошла днём 24 августа: в центре Калуги пьяный водитель протаранил толпу. Несколько человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в реанимации. В крови сбившего людей лихача нашли наркотики.
t.me / Следком