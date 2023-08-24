Регион

Уведомления отключены

24 августа, 19:29

Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ Минздрава РФ

Минздрав РФ: Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ

Двоих детей, которые пострадали в Калуге после наезда водителя на толпу людей, перевезут в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. Сделать это планируется после стабилизации их состояния. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в числе госпитализированных шесть взрослых и трое детей, двое из которых — 2006 и 2007 годов рождения — имеют тяжёлые травмы. Третий ребёнок 2019 года рождения пребывает в состоянии средней степени тяжести.

"Принято решение об эвакуации двоих "тяжёлых" детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", — пояснил представитель Минздрава.

Что касается взрослых, то четверо из шести госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. После нормализации состояния троих из них направят в ведущие медицинские центры Минздрава РФ, уточнил Кузнецов.

В крови сбившего людей в Калуге водителя нашли наркотики

В крови сбившего людей в Калуге водителя нашли наркотики

Лайф напоминает, что авария произошла днём 24 августа. Пьяный водитель протаранил толпу в Калуге. Несколько человек были госпитализированы, один из пострадавших находится в реанимации.

Обложка ©

t.me / Следком

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров