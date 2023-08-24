Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ Минздрава РФ

Двоих детей, которые пострадали в Калуге после наезда водителя на толпу людей, перевезут в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. Сделать это планируется после стабилизации их состояния. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в числе госпитализированных шесть взрослых и трое детей, двое из которых — 2006 и 2007 годов рождения — имеют тяжёлые травмы. Третий ребёнок 2019 года рождения пребывает в состоянии средней степени тяжести.

"Принято решение об эвакуации двоих "тяжёлых" детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", — пояснил представитель Минздрава.