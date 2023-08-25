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25 августа, 11:18

Пугают победой России: Беженцы с Украины пожаловались на травлю своих детей в польских школах

Tok FM: Польские школьники подвергают травле детей беженцев с Украины

В Польше дети беженцев с Украины подвергаются травле в школах со стороны местных учеников. Об этом сообщает радиостанция Tok FM.

Мать одного из школьников с Украины рассказала, что его польские одноклассники желают смерти его отцу, который на данный момент находится на фронте.

"Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — указала она.

В публикации сказано, что польские ученики даже в начальной школе говорят украинским сверстникам о грядущей победе России в конфликте. Уточняется, что такие случаи заметили в школе Люблина.

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Ранее Лайф писал об исследовании, согласно которому в Польше молодые девушки всё меньше поддерживают беженок с Украины. Они опасаются, что украинки отберут у них мужчин.

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ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Илья Суриков
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