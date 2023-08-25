Пугают победой России: Беженцы с Украины пожаловались на травлю своих детей в польских школах

В Польше дети беженцев с Украины подвергаются травле в школах со стороны местных учеников. Об этом сообщает радиостанция Tok FM.

Мать одного из школьников с Украины рассказала, что его польские одноклассники желают смерти его отцу, который на данный момент находится на фронте.

"Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — указала она.

В публикации сказано, что польские ученики даже в начальной школе говорят украинским сверстникам о грядущей победе России в конфликте. Уточняется, что такие случаи заметили в школе Люблина.