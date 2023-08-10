Развилась неприязнь: Конкуренция со стороны украинок испугала молодых полячек

В Польше молодые девушки всё меньше поддерживают беженок с Украины. Согласно результатам исследования, проведённого Варшавским университетом, они боятся, что украинки отберут у них мужчин.

Как пишет Gazeta Wyborcza, полячки в возрасте до 29 лет испытывают неприязнь к украинским беженкам больше, чем другие жители страны. Они боятся конкуренции за мужчин и на рынке труда.

Польские мужчины оставляют всё больше объявлений в Интернете о поиске украинок для знакомства. Издание предполагает, что мужчины делают это, поскольку не видят рядом эмансипированную женщину с хорошей работой и собственным мнением.

"Хорошо, что она вовремя готовит еду и что она самоотверженна и благодарна каждый день, но главное (и, наверное, самое главное) — красивая", — говорится в публикации об образе украинок.

При этом президент Польского миграционного форума Агнешка Косович развенчала миф о том, что украинки являются "покорными жёнами". По её словам, эти женщины способны постоять за себя, умны и трудолюбивы.