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10 августа, 11:16

Развилась неприязнь: Конкуренция со стороны украинок испугала молодых полячек

Gazeta Wyborcza: В Польше девушки стали бояться конкуренции со стороны украинок

В Польше молодые девушки всё меньше поддерживают беженок с Украины. Согласно результатам исследования, проведённого Варшавским университетом, они боятся, что украинки отберут у них мужчин.

Как пишет Gazeta Wyborcza, полячки в возрасте до 29 лет испытывают неприязнь к украинским беженкам больше, чем другие жители страны. Они боятся конкуренции за мужчин и на рынке труда.

Польские мужчины оставляют всё больше объявлений в Интернете о поиске украинок для знакомства. Издание предполагает, что мужчины делают это, поскольку не видят рядом эмансипированную женщину с хорошей работой и собственным мнением.

"Хорошо, что она вовремя готовит еду и что она самоотверженна и благодарна каждый день, но главное (и, наверное, самое главное) — красивая", — говорится в публикации об образе украинок.

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При этом президент Польского миграционного форума Агнешка Косович развенчала миф о том, что украинки являются "покорными жёнами". По её словам, эти женщины способны постоять за себя, умны и трудолюбивы.

Ранее Лайф писал о том, что в Польше трое местных жителей избили 20-летнего украинца и его мать. До этого между ними произошёл "обмен мнениями", после чего местные набросились на оппонента.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Илья Суриков
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