"Нашли новую жертву": Жители украинского города ополчились на школьниц в "советских" фартуках

В украинском городе Черновцы разгорелся скандал после того, как местная чиновница заметила школьниц, одетых в кружевные фартуки "советского образца". Об этом сообщает местный телеграм-канал "Мрия".

"Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках "советского образца". В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времён СССР, и это сразу вызвало скандал", — говорится в сообщении.

Авторы рассказали, что чиновница городского совета Ирина Ткачук увидела этих школьниц и потребовала сменить фартуки на вышиванки. Случайные прохожие тоже присоединились к даме и грозились вызвать сотрудников правоохранительных органов. Однако, как утверждают юристы, сейчас никаким документом не регламентировано то, в каком наряде ребёнок должен приходить в школу.