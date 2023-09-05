"Нашли новую жертву": Жители украинского города ополчились на школьниц в "советских" фартуках
"Мрия": На Украине чиновница ополчилась на школьниц в советских фартуках
В украинском городе Черновцы разгорелся скандал после того, как местная чиновница заметила школьниц, одетых в кружевные фартуки "советского образца". Об этом сообщает местный телеграм-канал "Мрия".
"Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках "советского образца". В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времён СССР, и это сразу вызвало скандал", — говорится в сообщении.
Авторы рассказали, что чиновница городского совета Ирина Ткачук увидела этих школьниц и потребовала сменить фартуки на вышиванки. Случайные прохожие тоже присоединились к даме и грозились вызвать сотрудников правоохранительных органов. Однако, как утверждают юристы, сейчас никаким документом не регламентировано то, в каком наряде ребёнок должен приходить в школу.
Ранее Лайф писал, что в Польше дети беженцев с Украины подвергаются травле в школах со стороны местных учеников. Мать одного из украинских школьников рассказала, что его польские одноклассники желают смерти его отцу, который на данный момент находится на фронте.
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