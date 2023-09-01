Психолог рассказала, как помочь ребёнку смириться со школьной формой

Родителям необходимо способствовать тому, чтобы у ребёнка при поступлении в первый класс начало меняться отношение к самому себе. Важно позитивно настраивать чадо на то, что он стал старше, у него будет больше обязанностей, но и самостоятельности также будет больше. Школьная форма в данном случае является символом и атрибутом перехода на этом новом этапе роста ребёнка. Она как бы ему говорит, что он уже не такой маленький, как раньше. Такой совет читателям Лайфа озвучила психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина.

"Конечно, никто не говорит о том, что наличие школьной формы поможет ребёнку быстрее почувствовать себя членом классного коллектива. Но она помогает социализации и формированию корпоративной культуры, умению принимать социальные правила того коллектива, в котором ты находишься, умению следовать этим правилам и стараться развивать свою индивидуальность не за счёт внешнего вида, а за счёт собственных достижений", — пояснила эксперт.

Никто не спорит, что школьная форма не сможет решить проблему демонстрации социального неравенства, но нелогично отрицать то, что в немалой степени она его сглаживает. Кроме того, психолог отмечает, что отказ от школьной формы может спровоцировать более активный школьный буллинг, который негативно отразится на самооценке тех детей, чьи родители какие-то вещи не могут себе позволить купить. Вопрос о проявлении индивидуальности здесь должен решаться просто: никто не запрещает её проявлять за пределами школы.

"Ещё один важный аспект: если называть вещи своими именами, то вкус у родителей, к сожалению, бывает разный. Предпочтения могут совпадать, а могут и нет. Большинству детей вещи покупают родители на свой выбор, пусть даже с учётом мнения ребёнка. Если вкус у взрослого оставляет желать лучшего, то шансы подвергнуться буллингу за внешний вид возрастает в разы", — добавила собеседница Лайфа.