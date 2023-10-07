"Окна дрожат, слышна сирена": Россиянка рассказала об обстановке в израильском городе Ашкелон

Жительница Ашкелона (юго-запад Израиля) Виктория рассказала телеканалу "360", что в городе звучит сирена, слышны взрывы, люди в панике прячутся по домам. По её словам, пока никто не знает, нужно ли выезжать на работу, так как многие предприятия, скорее всего, приостановят деятельность.

Ситуация в Ашкелоне после обстрелов. Видео © Twitter / 1OurNortheast / NeriaKraus / Antonellibj

"Окна дрожат, слышна сирена даже со всех промзон. <…> Объявили сильную готовность к войне, думаю, что ни школы, ни садики работать не будут", — отметила женщина.

Сама она сейчас отошла от окон и сидит в коридоре, чтобы на случай взрывной волны не получить ранения. По Ашкелону уже есть несколько попаданий со стороны сектора Газа, в Сети расходятся кадры возгораний: огонь охватил автомобили на парковке, осколками посечены фасады нескольких зданий.