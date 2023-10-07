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7 октября, 08:11

"Окна дрожат, слышна сирена": Россиянка рассказала об обстановке в израильском городе Ашкелон

Жительница Ашкелона рассказала, что в городе слышны взрывы и звучит сирена

Жительница Ашкелона (юго-запад Израиля) Виктория рассказала телеканалу "360", что в городе звучит сирена, слышны взрывы, люди в панике прячутся по домам. По её словам, пока никто не знает, нужно ли выезжать на работу, так как многие предприятия, скорее всего, приостановят деятельность.

Ситуация в Ашкелоне после обстрелов. Видео © Twitter / 1OurNortheast / NeriaKraus / Antonellibj

"Окна дрожат, слышна сирена даже со всех промзон. <…> Объявили сильную готовность к войне, думаю, что ни школы, ни садики работать не будут", — отметила женщина.

Сама она сейчас отошла от окон и сидит в коридоре, чтобы на случай взрывной волны не получить ранения. По Ашкелону уже есть несколько попаданий со стороны сектора Газа, в Сети расходятся кадры возгораний: огонь охватил автомобили на парковке, осколками посечены фасады нескольких зданий.

Житель города Ариэль поделился, что в стране перебои с интернетом и телефонной связью. По его словам, он лично видел расстрел нескольких израильских военных. Стрельба до сих пор слышна на улицах. Люди ищут укрытия.

СМИ: Пятеро погибли и более 100 человек пострадали при обстреле Израиля

СМИ: Пятеро погибли и более 100 человек пострадали при обстреле Израиля

Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. В центре и на юге Израиля введено особое положение, армия начала наносить ответные удары. Минобороны страны заявило, что ХАМАС объявил войну, начались повсеместные боевые столкновения.

Обложка ©

Twitter / 1OurNortheast

Татьяна Миссуми
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