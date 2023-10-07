"Окна дрожат, слышна сирена": Россиянка рассказала об обстановке в израильском городе Ашкелон
Жительница Ашкелона рассказала, что в городе слышны взрывы и звучит сирена
Жительница Ашкелона (юго-запад Израиля) Виктория рассказала телеканалу "360", что в городе звучит сирена, слышны взрывы, люди в панике прячутся по домам. По её словам, пока никто не знает, нужно ли выезжать на работу, так как многие предприятия, скорее всего, приостановят деятельность.
Ситуация в Ашкелоне после обстрелов. Видео © Twitter / 1OurNortheast / NeriaKraus / Antonellibj
"Окна дрожат, слышна сирена даже со всех промзон. <…> Объявили сильную готовность к войне, думаю, что ни школы, ни садики работать не будут", — отметила женщина.
Сама она сейчас отошла от окон и сидит в коридоре, чтобы на случай взрывной волны не получить ранения. По Ашкелону уже есть несколько попаданий со стороны сектора Газа, в Сети расходятся кадры возгораний: огонь охватил автомобили на парковке, осколками посечены фасады нескольких зданий.
Житель города Ариэль поделился, что в стране перебои с интернетом и телефонной связью. По его словам, он лично видел расстрел нескольких израильских военных. Стрельба до сих пор слышна на улицах. Люди ищут укрытия.
Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. В центре и на юге Израиля введено особое положение, армия начала наносить ответные удары. Минобороны страны заявило, что ХАМАС объявил войну, начались повсеместные боевые столкновения.
Twitter / 1OurNortheast