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7 октября, 07:59

СМИ: Пятеро погибли и более 100 человек пострадали при обстреле Израиля

Times of Israel: Пять человек погибли при обстреле Израиля

<p>Обстановка в Израиле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/robbystarbuck/status/1710527754116940004/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">robbystarbuck</a></p>

Обстановка в Израиле. Обложка © Twitter / robbystarbuck

Не менее пяти человек погибли и более сотни пострадали в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля. Об этом сообщила местная газета Times of Israel.

Обстановка в Израиле. Видео © Twitter / robbystarbuck

Вместе с тем террористическая организация ХАМАС заявила, что взяла в заложники нескольких израильских солдат и граждан. По данным Yedioth Ahronoth, речь идёт о 35 израильтянах. Как уже сообщал Лайф, сегодня глава военного крыла ХАМАС ад-Дейф объявил об операции против Израиля. При этом глава Минобороны Галант заявил, что они объявили стране настоящую войну.

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявило стране войну

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявило стране войну

Напомним, рано утром 7 октября сектор Газа начал наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже в ближайшее время планирует провести срочное совещание с руководством силовых структур. Тем временем в центре и на юге страны введено особое положение, армия начала наносить удары по целям в Газе.

Николь Вербер
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