СМИ: Пятеро погибли и более 100 человек пострадали при обстреле Израиля
Times of Israel: Пять человек погибли при обстреле Израиля
Обстановка в Израиле. Обложка © Twitter / robbystarbuck
Не менее пяти человек погибли и более сотни пострадали в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля. Об этом сообщила местная газета Times of Israel.
Обстановка в Израиле. Видео © Twitter / robbystarbuck
Вместе с тем террористическая организация ХАМАС заявила, что взяла в заложники нескольких израильских солдат и граждан. По данным Yedioth Ahronoth, речь идёт о 35 израильтянах. Как уже сообщал Лайф, сегодня глава военного крыла ХАМАС ад-Дейф объявил об операции против Израиля. При этом глава Минобороны Галант заявил, что они объявили стране настоящую войну.
Напомним, рано утром 7 октября сектор Газа начал наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже в ближайшее время планирует провести срочное совещание с руководством силовых структур. Тем временем в центре и на юге страны введено особое положение, армия начала наносить удары по целям в Газе.