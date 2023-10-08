Бойцы ХАМАС проникли в общину на юге Израиля, ЦАХАЛ в ответ применяет танки
Ynet: Бойцы ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля
В израильской общине Маген недалеко от границы с сектором Газа продолжаются перестрелки с радикалами движения ХАМАС, сообщило издание Ynet.
По информации издания, армия еврейского государства начала применять тяжёлую бронетехнику, в том числе танки. Израильское издание The Times of Israel добавило, что больше суток ЦАХАЛ пытается восстановить контроль на юге страны рядом с районами сектора Газа.
Напомним, вчера утром сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы. В итоге ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Властям еврейского государства пришлось вводить чрезвычайное положение. Сейчас количество жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, а пострадавших — тысячами.
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