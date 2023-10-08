Бойцы ХАМАС проникли в общину на юге Израиля, ЦАХАЛ в ответ применяет танки

В израильской общине Маген недалеко от границы с сектором Газа продолжаются перестрелки с радикалами движения ХАМАС, сообщило издание Ynet.

По информации издания, армия еврейского государства начала применять тяжёлую бронетехнику, в том числе танки. Израильское издание The Times of Israel добавило, что больше суток ЦАХАЛ пытается восстановить контроль на юге страны рядом с районами сектора Газа.