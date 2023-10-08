Опубликовано видео израильского авиаудара по комплексу "разведки" ХАМАС

Израильские военные при помощи авиации ударили по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля и опубликовала кадры атаки.

Израиль ударил по комплексу ХАМАС. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.