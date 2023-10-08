Опубликовано видео израильского авиаудара по комплексу "разведки" ХАМАС
Авиация Израиля ударила по комплексу, принадлежащему главе "разведки" ХАМАС
Израильские военные при помощи авиации ударили по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля и опубликовала кадры атаки.
Израиль ударил по комплексу ХАМАС. Видео © t.me / Israel Defense Forces
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.
А ранее израильские военные открыли артиллерийский огонь по территории Ливана, назвав атаку ответными ударами. В ЦАХАЛ заверили, что готовы "ко всем сценариям", а также пообещали и дальше стоять на защите безопасности еврейского народа.
Напомним, утром 7 октября сектор Газа атаковал Израиль ракетами, после чего палестинцы проникли на территорию страны. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране было введено чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых.
t.me / Israel Defense Forces