Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Боевики ХАМАС похитили более 20 девушек и почти столько же мужчин с фестиваля электронной музыки Nature Party. Согласно опубликованному списку, среди них две участницы с русскими фамилиями.

Похищение было совершенно на границе Израиля с сектором Газа, недалеко от города Офакима. В списке значатся Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Сейчас о судьбе девушек ничего не известно. Их гражданство также не поясняется.