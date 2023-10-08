Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле
Похищенные ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party девушки и молодые люди. Обложка © X / Inbar Cohe
Боевики ХАМАС похитили более 20 девушек и почти столько же мужчин с фестиваля электронной музыки Nature Party. Согласно опубликованному списку, среди них две участницы с русскими фамилиями.
Похищение было совершенно на границе Израиля с сектором Газа, недалеко от города Офакима. В списке значатся Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Сейчас о судьбе девушек ничего не известно. Их гражданство также не поясняется.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.