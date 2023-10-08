В убитой девушке в пикапе ХАМАС опознали участницу музыкального фестиваля из Германии
WP: Родители опознали жертву ХАМАС в Израиле по татуировкам на ногах и дредам
Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Гражданка Германии, приехавшая в Израиль для участия в проходящем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале, стала одной из жертв ХАМАС. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Родители опознали жертву ХАМАС в Израиле по татуировкам на ногах и дредам. Фото © X / World Chai
Девушка попала на видео утреннего разгрома, боевики измывались над нею в пикапе. Родители опознали 30-летнюю Шани Лук по характерным татуировкам на ногах и дредам. Они рассказали, что не могут дозвониться ни до дочери, ни до молодого человека, с которым она поехала в Израиль.
Пользователи Сети сначала предполагали, что несчастная полураздетая женщина на кадрах — военнослужащая Армии обороны Израиля. Позже стало известно о десятках расстрелянных боевиками участников фестиваля.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.