В убитой девушке в пикапе ХАМАС опознали участницу музыкального фестиваля из Германии

Гражданка Германии, приехавшая в Израиль для участия в проходящем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале, стала одной из жертв ХАМАС. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Девушка попала на видео утреннего разгрома, боевики измывались над нею в пикапе. Родители опознали 30-летнюю Шани Лук по характерным татуировкам на ногах и дредам. Они рассказали, что не могут дозвониться ни до дочери, ни до молодого человека, с которым она поехала в Израиль.