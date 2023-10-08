Армия Израиля объявила закрытой военной зоной сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что закрытая военная зона будет создана в районе, подконтрольном дивизии "Газа", в чью сферу ответственности входят сектор Газа и прилегающая к нему территория. Подразделение было создано после Шестидневной войны в 1967 году для обеспечения безопасности еврейских поселенцев в проблемном регионе.