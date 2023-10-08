Армия Израиля объявила закрытой военной зоной сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что закрытая военная зона будет создана в районе, подконтрольном дивизии "Газа", в чью сферу ответственности входят сектор Газа и прилегающая к нему территория. Подразделение было создано после Шестидневной войны в 1967 году для обеспечения безопасности еврейских поселенцев в проблемном регионе.
"В соответствии с оценкой ситуации, вся зона ответственности дивизии "Газа" объявлена закрытой военной зоной", — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в соцсети X.
Вход туда запрещён. Израильские военные просят население проявлять бдительность и не входить в этот район.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.
Hani Alshaer / Anadolu Agency via Getty Images