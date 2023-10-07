В НАТО осудили атаку ХАМАС на Израиль
НАТО решительно осуждает атаки ХАМАС на Израиль, заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.
"Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на партнёра НАТО — Израиль", — сказал он.
Он назвал терроризм фундаментальной угрозой свободным обществам, отметив, что Израиль имеет право на защиту.
Напомним, с самого утра со стороны сектора Газа ведётся ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах ввели режим особого положения. В свою очередь ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Как сообщили в Минздраве Палестины, в результате израильских бомбардировок погиб 161 человек, ещё 931 ранен. Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.
EPA