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7 октября, 13:32

В НАТО осудили атаку ХАМАС на Израиль

НАТО решительно осуждает атаки ХАМАС на Израиль, заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

"Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на партнёра НАТО — Израиль", сказал он.

Он назвал терроризм фундаментальной угрозой свободным обществам, отметив, что Израиль имеет право на защиту.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, с самого утра со стороны сектора Газа ведётся ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах ввели режим особого положения. В свою очередь ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Как сообщили в Минздраве Палестины, в результате израильских бомбардировок погиб 161 человек, ещё 931 ранен. Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.

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EPA

Матвей Константинов
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