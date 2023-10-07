Более 160 палестинцев было ликвидировано в секторе Газа ударами Израиля

Более 160 палестинцев было ликвидировано в результате боевых столкновений в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав.

Удар Израиля по территории сектора Газа. Видео © t.me / Yediotnews

"Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильской бомбардировки сектора Газа погиб 161 человек и 931 был ранен. Это считается самой жестокой эскалацией отношений между Израилем и сектором Газа с мая", — говорится в сообщении.

Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.