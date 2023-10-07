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7 октября, 12:57

Более 160 палестинцев было ликвидировано в секторе Газа ударами Израиля

Al Hadath: 161 палестинец убит в ходе операции израильских сил в секторе Газа

Более 160 палестинцев было ликвидировано в результате боевых столкновений в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав.

Удар Израиля по территории сектора Газа. Видео © t.me / Yediotnews

"Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильской бомбардировки сектора Газа погиб 161 человек и 931 был ранен. Это считается самой жестокой эскалацией отношений между Израилем и сектором Газа с мая", — говорится в сообщении.

Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.

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Напомним, сегодня в результате обострения и так напряжённых отношений между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ был вынужден начать контртеррористическую операцию "Железные мечи" в ответ на действия движения ХАМАС. Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам.

Как уже сообщал Лайф, сектор Газа сегодня утром ракетами ударил по Тель-Авиву и южной части Израиля, после чего на территорию страны проникли бойцы ХАМАС. В атакованных регионах власти объявили особое положение, а военные начали отражать атаки. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ же Израиль заявил о проведении контртеррористической операции "Железные мечи".

Обложка ©

t.me / Yediotnews

Николь Вербер
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