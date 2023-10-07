Более 160 палестинцев было ликвидировано в секторе Газа ударами Израиля
Al Hadath: 161 палестинец убит в ходе операции израильских сил в секторе Газа
Более 160 палестинцев было ликвидировано в результате боевых столкновений в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав.
Удар Израиля по территории сектора Газа. Видео © t.me / Yediotnews
"Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильской бомбардировки сектора Газа погиб 161 человек и 931 был ранен. Это считается самой жестокой эскалацией отношений между Израилем и сектором Газа с мая", — говорится в сообщении.
Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.
Напомним, сегодня в результате обострения и так напряжённых отношений между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ был вынужден начать контртеррористическую операцию "Железные мечи" в ответ на действия движения ХАМАС. Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам.
Как уже сообщал Лайф, сектор Газа сегодня утром ракетами ударил по Тель-Авиву и южной части Израиля, после чего на территорию страны проникли бойцы ХАМАС. В атакованных регионах власти объявили особое положение, а военные начали отражать атаки. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ же Израиль заявил о проведении контртеррористической операции "Железные мечи".
t.me / Yediotnews