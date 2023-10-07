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7 октября, 12:06

В МИД России призвали Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров

МИД: РФ призывает Израиль и Палестину отказаться от насилия и прекратить огонь

Россия призывает стороны отказаться от насилия и прекратить огонь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности", сказала она.

РФ также призывает стороны конфликта к налаживанию переговорного процесса при содействии международного сообщества. Его целью в МИД видят "установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке".

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Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начал свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 20 погибших и 35 пленных.

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Матвей Константинов
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