В МИД России призвали Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров
МИД: РФ призывает Израиль и Палестину отказаться от насилия и прекратить огонь
Россия призывает стороны отказаться от насилия и прекратить огонь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности", — сказала она.
РФ также призывает стороны конфликта к налаживанию переговорного процесса при содействии международного сообщества. Его целью в МИД видят "установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке".
Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начал свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 20 погибших и 35 пленных.
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