В МИД России призвали Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров

"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности", — сказала она.

РФ также призывает стороны конфликта к налаживанию переговорного процесса при содействии международного сообщества. Его целью в МИД видят "установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке".