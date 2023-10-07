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7 октября, 10:00

Число погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 20

В Израиле количество жертв в результате палестинских обстрелов из сектора Газа и военных столкновений между сторонами увеличилось до 20. Об этом сообщает газета Haaretz.

"По меньшей мере 20 израильтян погибли", рассказал изданию представитель экстренных служб.

Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов

Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Ранее говорилось о шести погибших и более двухсот пострадавших, россиян среди них нет. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Татьяна Миссуми
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