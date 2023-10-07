Число погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 20
В Израиле количество жертв в результате палестинских обстрелов из сектора Газа и военных столкновений между сторонами увеличилось до 20. Об этом сообщает газета Haaretz.
"По меньшей мере 20 израильтян погибли", — рассказал изданию представитель экстренных служб.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Ранее говорилось о шести погибших и более двухсот пострадавших, россиян среди них нет. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI