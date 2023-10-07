Россияне не пострадали при ударах сектора Газа по Израилю

Россиян нет среди пострадавших в результате массированного ракетного обстрела Израиля. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на Посольство РФ.

На территории Израиля в настоящее время действительно находится много российских граждан, однако никто из них не обращался за помощью. Между тем, некоторые из них показали обломки сбитых ракет, найденные на улицах города Реховот. Власти Израиля объявили о начале операции "Железный меч" в секторе Газа.