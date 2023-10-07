Россияне не пострадали при ударах сектора Газа по Израилю
SHOT: Россиян нет среди пострадавших при ракетном обстреле в Израиле
Россиян нет среди пострадавших в результате массированного ракетного обстрела Израиля. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на Посольство РФ.
Обстановка в Израиле после ракетного обстрела. Видео © t.me / SHOT
Обломки сбитых ракет, найденные на улицах города Реховот. Фото © t.me / SHOT
На территории Израиля в настоящее время действительно находится много российских граждан, однако никто из них не обращался за помощью. Между тем, некоторые из них показали обломки сбитых ракет, найденные на улицах города Реховот. Власти Израиля объявили о начале операции "Железный меч" в секторе Газа.
Как уже сообщал Лайф, сегодня утром югу Израиля и Тель-Авив подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили проникновение палестинцев. Власти ввели особое положение в некоторых частях страны некоторых частях страны, а армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят повсеместные боевые столкновения.
t.me / SHOT