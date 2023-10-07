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7 октября, 09:25

Число погибших после обстрелов Израиля достигло 6 человек, пострадало более 200

Количество погибших в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа достигло шести человек, пострадавшими числятся свыше 200. Такие данные приводит газета The Times of Israel.

Сейчас в южной и центральной частях Израиля аэропорты приостановили работу, также закрыты школы, сады и заводы. А власти страны готовы призвать на военную службу резервистов.

Боевики ХАМАС захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев

Боевики ХАМАС захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и сообщили о проникновении палестинцев на территорию страны. В некоторых частях страны введено особое положение, израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят боевые столкновения, начата контртеррористическая операция "Железные мечи". Ранее говорилось о пяти погибших и более сотни пострадавших, россиян среди них нет.

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t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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