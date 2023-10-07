Число погибших после обстрелов Израиля достигло 6 человек, пострадало более 200

Количество погибших в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа достигло шести человек, пострадавшими числятся свыше 200. Такие данные приводит газета The Times of Israel.

Сейчас в южной и центральной частях Израиля аэропорты приостановили работу, также закрыты школы, сады и заводы. А власти страны готовы призвать на военную службу резервистов.