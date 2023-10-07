Боевики ХАМАС захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев

Боевики террористической организации ХАМАС заявили о захвате 35 пленных — израильских военных и поселенцев. Об этом сообщает местный телеканал Al-Hadath.

"Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС. — Прим. Лайфа) захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа", — говорится в сообщении радикалов.