Боевики ХАМАС захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев
Боевики террористической организации ХАМАС заявили о захвате 35 пленных — израильских военных и поселенцев. Об этом сообщает местный телеканал Al-Hadath.
Обстановка в Израиле. Видео © Twitter / AskAnshul
"Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС. — Прим. Лайфа) захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа", — говорится в сообщении радикалов.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и сообщили о проникновении палестинцев на территорию страны. В некоторых частях страны введено особое положение, армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят повсеместные боевые столкновения, начата контртеррористическая операция "Железные мечи". Известно о пяти погибших и более сотни пострадавших, россиян среди них нет.
Twitter / AskAnshul