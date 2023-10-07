Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов

В Сети появилось видео, на котором израильтяне прячутся от бойцов ХАМАС в мусорном баке. Точное место съёмки неизвестно, однако, судя по географии боевых действий, оно снято на юге страны. Другие же спасаются от нападающих бегством.

В то же время появилось другое не менее жуткое видео: толпы жителей приграничных с сектором Газа районов, пытающихся бегством спастись от боевых действий. Видно, что оно снято в пустыне, на фоне раздаются выстрелы.