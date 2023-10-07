Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов
В Сети появилось видео, на котором израильтяне прячутся от ХАМАС в мусорном баке
В Сети появилось видео, на котором израильтяне прячутся от бойцов ХАМАС в мусорном баке. Точное место съёмки неизвестно, однако, судя по географии боевых действий, оно снято на юге страны. Другие же спасаются от нападающих бегством.
Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов. Видео © X (ранее Twitter) / Fella Dennis / Salaamedia
В то же время появилось другое не менее жуткое видео: толпы жителей приграничных с сектором Газа районов, пытающихся бегством спастись от боевых действий. Видно, что оно снято в пустыне, на фоне раздаются выстрелы.
Напомним, с самого утра юг Израиля и Тель-Авив подвергаются ракетным ударам со стороны сектора Газа, в ЦАХАЛ также подтвердили проникновение бойцов ХАМАС на территорию страны. В некоторых частях еврейского государства введено особое положение, армия ведёт ответный огонь. Тем временем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — об контртеррористической операции "Железные мечи". На данный момент известно о шести погибших и более чем 200 пострадавших в результате обстрелов.
X (ранее Twitter) / Salaamedia