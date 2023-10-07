США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС
США осуждают ракетные удары со стороны движения ХАМАС и выступают в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при Израиле Стефани Халлет.
"Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц. Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов", — заявила она на своей странице в соцсети X, добавив, что находится на связи с израильскими чиновниками.
В свою очередь, Евросоюз также выступил с бескомпромиссным осуждением атак ХАМАС по Израилю и призвал немедленно прекратить насилие. Об этом говорится в публикации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети X.
"Мы с тревогой следим за новостями из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты", — сказано в посте политика.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и сообщили о проникновении палестинцев на территорию страны. В некоторых частях страны введено особое положение, израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят боевые столкновения, начата контртеррористическая операция "Железные мечи". Ранее говорилось о пяти погибших и более сотни пострадавших, россиян среди них нет.
ТАСС / AP / Tsafrir Abayov