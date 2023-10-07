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7 октября, 09:36

США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС

США осуждают ракетные удары со стороны движения ХАМАС и выступают в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при Израиле Стефани Халлет.

"Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц. Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов", заявила она на своей странице в соцсети X, добавив, что находится на связи с израильскими чиновниками.

В свою очередь, Евросоюз также выступил с бескомпромиссным осуждением атак ХАМАС по Израилю и призвал немедленно прекратить насилие. Об этом говорится в публикации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети X.

"Мы с тревогой следим за новостями из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты", сказано в посте политика.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и сообщили о проникновении палестинцев на территорию страны. В некоторых частях страны введено особое положение, израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят боевые столкновения, начата контртеррористическая операция "Железные мечи". Ранее говорилось о пяти погибших и более сотни пострадавших, россиян среди них нет.

Обложка ©

ТАСС / AP / Tsafrir Abayov

Юрий Лысенко
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