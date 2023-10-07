США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС

США осуждают ракетные удары со стороны движения ХАМАС и выступают в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при Израиле Стефани Халлет.

"Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц. Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов", — заявила она на своей странице в соцсети X, добавив, что находится на связи с израильскими чиновниками.

В свою очередь, Евросоюз также выступил с бескомпромиссным осуждением атак ХАМАС по Израилю и призвал немедленно прекратить насилие. Об этом говорится в публикации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети X.