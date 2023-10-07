Медведев призвал США заниматься деэскалацией конфликта в Израиле, а не Украиной

Только гражданская война в США сможет остановить "маниакальную страсть Америки" по разжиганию конфликтов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так российский политик прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что начало боестолкновений между сторонами произошло именно в день 50-летия начала войны Судного дня и было вполне ожидаемо. Медведев также напомнил, что их напряжённые отношения длятся десятилетиями, причём США играют в этом довольно значимую роль.

Вместо того чтобы активно работать над урегулированием палестино-израильского конфликта, "эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", указал зампред Совбеза.