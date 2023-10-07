Медведев призвал США заниматься деэскалацией конфликта в Израиле, а не Украиной
Только гражданская война в США сможет остановить "маниакальную страсть Америки" по разжиганию конфликтов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так российский политик прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что начало боестолкновений между сторонами произошло именно в день 50-летия начала войны Судного дня и было вполне ожидаемо. Медведев также напомнил, что их напряжённые отношения длятся десятилетиями, причём США играют в этом довольно значимую роль.
Вместо того чтобы активно работать над урегулированием палестино-израильского конфликта, "эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", указал зампред Совбеза.
"Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня утром израильские СМИ сообщили о ракетном обстреле юга страны и Тель-Авива. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и сообщили о том, что палестинцы проникли на территорию государства. Власти ввели особое положение, а армия начала стрелять в ответ. Боевики ХАМАС начали операцию "Наводнение Аль-Акса", а Минобороны Израиля заявило, что они развязали настоящую войну. Начата контртеррористическая операция "Железные мечи". К этому момент известно о пяти погибших и более сотни пострадавших, но, судя по видео в соцсетях, их количество может сильно увеличиться. К счастью, россиян среди жертв нет.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина