Конфликт в Израиле неожиданно ударит по положению ВСУ, утверждают эксперты
Mash: Арабо-израильский конфликт грозит усилением дефицита снарядов 155-мм у ВСУ
Арабо-израильский конфликт может усугубить и без того шаткое положение ВСУ, и всё из-за снарядов калибра 155 миллиметров, которые и так в дефиците, а ещё и используются ЦАХАЛ. Как пишет Mash со ссылкой на опрошенных военных экспертов, именно такие в прошлом году Израиль передавал Киеву.
Кроме того, под угрозой и поставки израильских систем ПВО в Европу, которыми подменяли местные ракетные установки для отправки на Украину. Так, ещё в сентябре Германия якобы для себя закупила системы Arrow 3 на четыре миллиарда долларов, параллельно передавая ВСУ Patriot, Iris-T и Gepard.
Напомним, сегодня утром юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, в ЦАХАЛ подтвердили проникновение палестинцев. Власти ввели особое положение в некоторых частях страны, а армия начала наносить по палестинцам удары. Тем временем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля назвали происходящее объявлением войны. Армия приступила к контртеррористической операции "Железные мечи". Сейчас между сторонами происходят повсеместные боевые столкновения. Россиян среди пострадавших нет.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo