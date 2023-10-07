Конфликт в Израиле неожиданно ударит по положению ВСУ, утверждают эксперты

Арабо-израильский конфликт может усугубить и без того шаткое положение ВСУ, и всё из-за снарядов калибра 155 миллиметров, которые и так в дефиците, а ещё и используются ЦАХАЛ. Как пишет Mash со ссылкой на опрошенных военных экспертов, именно такие в прошлом году Израиль передавал Киеву.