Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

В Израиле разгорается крупнейшее вооружённое противостояние с Палестиной. Минувшим утром в южной части еврейского государства и Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги, после чего с территории сектора Газа вылетели десятки ракет. Очевидцы сообщали о взрывах, пожарах, возникающих на улицах населённых пунктов, и раненых. На границе с Газой прозвучали автоматные очереди.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал срочное совещание с руководством силовых структур, а в ЦАХАЛ заявили о готовности к войне. Жителей районов, оказавшихся в зоне боевых действий, попросили спуститься в убежища.

Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Он распорядился провести зачистку приграничных с анклавом районов от террористов и начать мобилизацию резервистов. По словам премьера, противник заплатит за свои действия.

На разгорающийся палестино-израильский конфликт уже начали реагировать на Западе. Так, временный поверенный в делах США при Израиле Стефани Халлетт выразила поддержку действиям Израиля. Она осудила "неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС гражданских лиц". Ту же позицию высказал и глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС безоговорочно осуждает атаки ХАМАС. Он назвал происходящее "ужасным насилием" и призвал к прекращению боевых действий.

Как сообщили в службе скорой помощи Израиля, на данный момент в результате атаки от огнестрельных ранений погибли 22 израильтянина, ещё 545 пострадали.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Израиле находится около ста организованных туристических групп из РФ. Несмотря на вооружённый конфликт, сообщений об аннуляции приобретённых туров не поступало.

Конфликт между арабским населением территории современного Израиля и евреями-поселенцами перешёл в горячую фазу после окончания Второй мировой войны. В 1947 году после раздела бывшей британской Палестины предполагалось создать на её территории два государства: еврейское и арабское. Однако этим планам не суждено было исполниться.

Первая арабо-израильская война продлилась до 1949 года и закончилась образованием современного Израиля. Это вызвало массовый отток еврейского населения из арабских стран из-за возникших на фоне конфликта притеснений. Во второй раз конфликт перерос в полномасштабную фазу в 1967 году — Шестидневную войну, окончившуюся разгромом целой коалиции арабских государств из Египта, Сирии, Иордании и Ирака и потерей ими больших территорий, частично возвращённых позже.

Помимо прочего, между государствами вспыхивал ряд конфликтов, а арабское население самого Израиля было вынуждено поселиться на отдельных территориях. В 1987 году оно предприняло попытку восстания и вытеснения еврейского населения, но потерпело неудачу. Тогда же было создано ХАМАС — политическое движение и партия. Военизированное крыло движения часто совершает атаки на израильские территории. Оно признано террористическим в ряде стран.

Причиной сегодняшней операции в движении назвали "неоднократные преступления против палестинцев и их неоднократного вторжения в мечеть Аль-Акса" — одну из святынь ислама, расположенную на Храмовой горе в Иерусалиме. С её началом, подчёркивают там, "гнев" палестинской нации и её "праведных моджахедов взрывается".