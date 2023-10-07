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7 октября, 13:18

Палестинский посол заявил, что в эскалации конфликта виноват только Израиль

Посол Нофаль: Ответственность за палестино-израильский конфликт лежит на Израиле

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что только Израиль виноват в обострении палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.

"То, что случилось сегодня, — это результат израильской позиции. Власти Израиля в последнее время делают что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде", — сказал он.

По словам посла, мировое сообщество только наблюдает со стороны, но ситуация не меняется. Он добавил, что эскалация напряжённости между Палестиной и Израилем должна быть прекращена, однако мирный процесс возможен на принципе равноправия двух государств.

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Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начало свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 42 погибших с израильской стороны и 161 — с палестинской.

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X / jannataminkhan

Александра Мышляева
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