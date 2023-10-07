Палестинский посол заявил, что в эскалации конфликта виноват только Израиль

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что только Израиль виноват в обострении палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.

"То, что случилось сегодня, — это результат израильской позиции. Власти Израиля в последнее время делают что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде", — сказал он.