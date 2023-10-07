Движение ХАМАС нанесло удар по электростанции "Рутенберг" в Израиле
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Израильские СМИ сообщили, что из-за ракетного удара со стороны ХАМАС из сектора Газа повреждена вторая по величине в Израиле электростанции "Рутенберг".
На территории станции начался пожар. Очевидцы сообщают, что виден столб чёрного дыма.
Электростанция "Рутенберг" является второй по величине в плане генерирующих мощностей. Она производит 20% потребляемой в стране электроэнергии.
Напомним, утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.