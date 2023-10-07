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7 октября, 11:40

Движение ХАМАС нанесло удар по электростанции "Рутенберг" в Израиле

<p>Обложка © X / <a href="https://twitter.com/themacrostory/status/1710602327218852133/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">themacrostory</a></p>

Обложка © X / themacrostory

Израильские СМИ сообщили, что из-за ракетного удара со стороны ХАМАС из сектора Газа повреждена вторая по величине в Израиле электростанции "Рутенберг".

На территории станции начался пожар. Очевидцы сообщают, что виден столб чёрного дыма.

Электростанция "Рутенберг" является второй по величине в плане генерирующих мощностей. Она производит 20% потребляемой в стране электроэнергии.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.

Александра Мышляева
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