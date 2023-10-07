Премьер Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны, а не военной операции
Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны, а не военной операции
Израиль оказался в состоянии войны, а не военной операции. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Политик добавил, что отдал распоряжение провести зачистку террористов в приграничных с сектором Газа населённых пунктах, а также мобилизовать резервистов. Он сказал, что противнику придётся заплатить цену за свои действия.
Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. В центре и на юге Израиля введено особое положение, армия начала наносить ответные удары. В ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят повсеместные боевые столкновения.
ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN