Премьер Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны, а не военной операции

Израиль оказался в состоянии войны, а не военной операции. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Политик добавил, что отдал распоряжение провести зачистку террористов в приграничных с сектором Газа населённых пунктах, а также мобилизовать резервистов. Он сказал, что противнику придётся заплатить цену за свои действия.