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7 октября, 09:15

Премьер Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны, а не военной операции

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны, а не военной операции

Израиль оказался в состоянии войны, а не военной операции. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Политик добавил, что отдал распоряжение провести зачистку террористов в приграничных с сектором Газа населённых пунктах, а также мобилизовать резервистов. Он сказал, что противнику придётся заплатить цену за свои действия.

Россияне не пострадали при ударах сектора Газа по Израилю

Россияне не пострадали при ударах сектора Газа по Израилю

Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. В центре и на юге Израиля введено особое положение, армия начала наносить ответные удары. В ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в Минобороны Израиля заявили, что они тем самым начали войну. Сейчас между сторонами происходят повсеместные боевые столкновения.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN

Юрий Лысенко
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